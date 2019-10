Motores Rali Município de Albufeira decisivo a Sul Por

O Campeonato Sul de Ralis conhece este fim de semana a sexta e decisiva prova da temporada com o Rali Município de Albufeira.

Numa organização do Clube Automóvel do Sul com o apoio da autarquia de Albufeira, o evento algarvio é também pontuável para o 2º Desafio Kumho Tyre.

Na liderança do campeonato, Márcio Marreiros é o grande favorito à vitória, mas o piloto do Mitsubishi amarelo enfrenta uma forte oposição por parte do segundo e terceiro classificados na competição, Carlos Martins e Fernando Peres.

O Rali Município de Albufeira inicia-se amanhã com uma super especial noturna, pelas 21h00, num percurso de 2,38 quilómetros desenhado entre o cruzamento dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e a Rotunda dos Relógios.

No domingo serão disputadas mais três provas especiais de classificação entre a estrada do Algoz e a estrada de Tunes (Guia), em Canais (Ferreiras) e em Alcaria (Paderne), que serão percorridas por três vezes. Na Guia o rali passará às 10h00, 14h40 e 13h40, em Ferreiras às 10h15, 12h00 e 14h00, e em Paderne às 10h35, 12h20 e 14h20.

O evento do Clube Automóvel do Sul contará também com bastante animação extra-competição, como uma exibição de Drift e um desfil de automóveis clássicos, a partir das 22h30.