“Fim de semana perfeito” para Gonçalo Manahu em Vila Real

Gonçalo Manahu viveu em Vila Real um dos fins de semana mais animados da sua carteira. Fazendo dupla com Manuel Castro do Campeonato Open de Portugal de Velocidade no Porsche 997 GT3 conheceu o ‘sabor’ do triunfo na competição.

“Foi o fim de semana perfeito. Foram corridas espetaculares, discutidas até ao fim e uma vitória (entre os concorrentes que disputam o campeonato) bem saborosa, dois anos depois de ter vencido pela última vez em Vila Real”, assinala o piloto do Porto.

Foto: Ricardo Cachadinha

Manahu destaca que no primeiro confronto do fim de semana foi importante evitar os vários incidentes que ocorreram: “A corrida de sábado foi incrível. Estive sempre na luta pelos lugares da frente e consegui escapar à confusões que foram vitimando alguns dos meus adversários”.

“Depois foi andar a fundo. Forcei ainda para tentar cortar a meta em primeiro, mas o Audi (de Fábio Mota) já estava na frente. É um carro mais atual do que o Porsche e eu tinha perdido algum tempo a escapar dos toques. Terminamos em terceiro da geral e segundo dos GT”, recorda o piloto portuense.

Na corrida de ‘sprint’ de domingo Gonçalo Manahu voltou a estar na luta pelas posições cimeiras, fruto da consistência da equipa: “O Manel fez uma boa prova. Após uma partida não muito bem conseguida foi recuperando várias posições e inclusivamente conseguiu ‘colar-se’ ao nosso principal adversário. Mas nessa altura a prova já estava perto do final e já não houve tempo para efetuar a ultrapassagem”.

Manuel Castro terminaria em terceiro dos GT e quinto da ‘geral’, faltando apenas a corrida de 40 minutos, que para a dupla do Porsche # 34 foi pautada por muita estratégia, pois incluía uma paragem nas boxes, sendo a posição da grelha fruto do resultado do conjunto das duas corridas de qualificação.

“Arrancamos da terceira posição, e como corrida era mais longa decidimos não arriscar na partida, para não comprometermos logo ali a prova. O Manel cumpriu perfeitamente essa tarefa e aos poucos foi ganhando lugares”, conta Manahu.

O piloto do Porto refere que após a troca de pilotos estava no quarto lugar absoluto. “Ainda recuperei mais uma posição, que nos permitiu terminar a prova em terceiro da geral e alcançar a desejada vitória na edição número 50 do Circuito de Vila Real”, remata.