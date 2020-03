Motores Nuno Araújo “cada vez mais confiante” quarto no arranque da época Por

Nuno Araújo alcançou um excelente quarto lugar na categoria ‘rainha’ da disciplina no arranque do Campeonato de Portugal de Ralicross (PTRX), que teve lugar em Sever do Vouga.

O piloto de Penafiel mostrou-se “cada vez mais confiante” e adaptado ao Skoda Fabia MKIII da ENI/EQS Racing na competitiva e sempre espetacular Divisão S1600.

Na pista do Alto do Roçário Nuno Araújo alcançou um resultado que demonstra a sua evolução na condução e também o trabalho da equipa no carro no longo período de defeso.

Em Sever do Vouga o piloto penafidelense apresentava-se “com muita expectativa e algo ansioso pois, além de não ter competido de forma regular em 2019, todos quantos trabalhamos para levar as cores do ENI/EQS Racing Team e dos nossos patrocinadores às corridas, queríamos muito provar a valia do novo projeto da equipa”.

Nos treinos livres o quarto tempo conseguido fazia perceber a que tipo de resultado Nuno Araújo podia almejar, e na primeira manga mostrou muita “cabeça fria para acalmar e levar o carro até final, garantindo alguns pontos”, ciente de que eram “muitas mangas e pontuar em todas elas” seria “fundamental para atingir a final”.

E foi o que fez, conseguindo na segunda manga o sexto posto, a que junto um oitavo na terceira. A quarta seria decisiva para garantir um bom lugar na grelha de partida para a final, onde a maior confiança no Skoda e a competitividade do mesmo lhe proporcionou o sétimo posto.

Na decisiva final, o piloto de Penafiel deu o melhor de si, conseguiu ganhar três posições e assim assim obter um resultado que traduz uma grande exibição, pelo que no final estava “muito feliz, sobretudo pela performance que o carro mostrou”.

“Quero agradecer à minha equipa de mecânicos, à Integra e à IgnitionVictory, pelo magnifico trabalho na preparação do carro e durante a prova. Temos ainda muito para desenvolver no Skoda e eu quero melhorar a minha condução”, acrescentou Nuno Araújo, a quem o pódio deverá ‘sorrir’ brevemente.