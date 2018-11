Número de mortos em deslizamento de terra no Rio de Janeiro sobe para 14

Os serviços de resgate brasileiros localizaram os corpos de quatro pessoas, elevando para 14 o número de mortes devido ao deslizamento de terras ocorrido no estado do Rio de Janeiro, informaram hoje os bombeiros.

Depois de mais de 24 horas de buscas, os corpos de três mulheres jovens e uma mulher idosa foram encontrados no Morro da Boa Esperança, em Niterói, zona afetada pelas fortes chuvas nos últimos dias no estado do Rio de Janeiro.

Após a descoberta dos corpos das quatro mulheres, os bombeiros terminaram a busca por sobreviventes, embora continuem com os trabalhos de remoção de detritos, enquanto a proteção civil mantém o estado de alerta para o risco de novos deslizamentos de terras.

As autoridades de socorro resgataram onze pessoas com vida, que se encontram internadas em hospitais da região, incluindo três crianças, uma delas gravemente ferida.

O deslizamento ocorreu quando, após as chuvas intensas, parte do topo do Morro da Boa Esperança desabou e enterrou pelo menos seis casas.

Entre os 14 mortos, há três crianças e três mulheres idosas.