Nas Notícias Número de infetados em Portugal sobe para quatro Por

A Direção-Geral da Saúde elevou hoje para quatro o número de casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal.

Em comunicado, a DGS indica que hoje foram confirmados dois casos positivos, um deles um homem de 60 anos no Hospital de S. João, no Porto, com “ligação a caso confirmado” para o novo coronavírus que causa a doença Covid-19.

O segundo caso de infeção em Portugal hoje reportado é o de um homem de 37 anos no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, igualmente com “ligação a caso confirmado” para o novo coronavírus.

Na segunda-feira, a DGS confirmou os dois primeiros casos de infeção em Portugal, um homem de 60 anos e outro de 33, internados em hospitais do Porto.