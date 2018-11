Desporto Novos calendários e competições preocupam Liga portuguesa de futebol Por

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) sublinhou hoje, na Cidade do México, a “grande preocupação” das ligas internacionais com os novos calendários e competições internacionais impostos por FIFA e UEFA.

Pedro Proença, que marcou presença na Assembleia do World Leagues Forum (WLF), salientou que “as imposições da FIFA e da UEFA que se anunciam colidem com os direitos nacionais de cada uma das ligas profissionais, nomeadamente a portuguesa, e colocam em perigo o seu futuro, podendo determinar a sua extinção nos moldes atuais”.

O dirigente destacou, ainda, a “grande preocupação das ligas internacionais, e particularmente da Liga Portugal, com as imposições da FIFA e da UEFA no que concerne aos novos calendários e às novas competições internacionais, bem como aos novos horários e obrigação de redução do número de equipas participantes nas competições internas”, enquanto “a forma de distribuição dos direitos comerciais internacionais” também preocupa.

Outros temas discutidos na Assembleia Anual da WLF foram a regulamentação dos intermediários, empréstimos internacionais de jogadores, mecanismo de solidariedade interno e casa de transferências da FIFA.

Na sessão, foi igualmente anunciado o nome de Christian Seifert, líder da liga alemã, como novo presidente da WLF.