Desporto Campeonato arranca sexta-feira, prometem Governo e Liga Por

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, e o presidente da Liga, Pedro Proença, garantiram hoje que a I Liga de futebol vai mesmo arrancar na próxima sexta-feira.

À saída da reunião pedida pela Liga de clubes ao Governo, os dois responsáveis explicaram como vai ser o procedimento face aos casos de covid-19 que têm surgido no futebol.

“Há um princípio de bolha que tem de existir para que plantéis e equipas técnicas estejam salvaguardadas de focos de contágio. A garantia que a Liga deixou, foi que faremos todos os testes necessários para que as competições comecem e acabem como na época passada”, disse Pedro Proença.

Questionado sobre o jogo do Sporting com o Gil Vicente, em dúvida devido ao acumular de casos positivos de covid-19, Proença reagiu com a promessa de mais testes.

“Amanhã todos os jogadores com resultados positivos serão testados. Se os plantéis estiverem aptos, partirão para jogo. Testados os jogadores e dando negativo, teremos o jogo do Sporting. Se terão de ficar em quarentena? O quadro de quarentena está a ser reavaliado pela DGS, portanto vamos receber instruções sobre isso”, respondeu.

António Lacerda Sales salientou que a presença de público nos estádios não será autorizada até 2 de outubro, data do próxima encontro para debater o assunto.

“Ficou acordado que não haverá público no início do campeonato, até porque não conhecemos a evolução epidemiológica. Não haverá público no início do campeonato. Combinámos uma reunião para outubro para conversarmos, fazermos uma monitorização e reavaliação da situação”, explicou.