Mundo Vídeos mostram intensidade do sismo no Alasca Por

A população de Anchorage, no Alasca, foram encaminhadas para as montanhas esta sexta-feira, depois da cidade ser assolada por um sismo de magnitude 7.0 na escala de Richter. Foi retirado, entretanto, o alerta de tsunami. Veja os vídeos.

De acordo com o Instituto Geológico norte-americano, o terramoto atingiu quase nove quilómetros a norte de Anchorage.

Seguiram-se vários tremores secundários registados em toda a área, com o mais forte a ter uma magnitude de 5.7 na escala de Richter.

Foi entretanto retirado o alerta de tsunami a sul do Alasca.

A atenção centra-se em avaliar os danos. Carros, estradas e estruturas foram afetadas, não havendo, ainda, registos de vítimas.

“Eu e o major-general Laurie Hummer estamos a trabalhar com os socorristas para garantir que os habitantes estejam seguros”, afirmou o governador republicano, Bill Walker, nas redes sociais.

As imagens do incidente foram publicadas nas redes sociais e surpreendem pela dimensão do abalo.

Veja.