Novo Mazda3 com cinco estrelas Euro NCAP

O novo Mazda3 foi certificado pela Euro NCAP com a avaliação máxima de cinco estrelas nos testes realizados pela prestigiada instituição independente reconhecida pela União Europeia.

Numa avaliação rigorosa de resistência aos impactos, após uma bateria de testes, a mais recente geração do ‘sedan’ da marca de Hiroshima obteve a pontuação máxima, juntando-se assim ao seu ‘irmão’ Mazda6, que havia conseguido idêntica classificação há um ano.

O novo Mazda3 registou uma performance impressionante nas quatro categorias desta mais recente avaliação Euro NCAP. A saber; ‘Ocupantes Adultos’, ‘Ocupantes Crianças’, ‘Utentes Vulneráveis da Estrada’ (segurança de peões) e ‘Auxilares de Segurança’.

Um resultado que pode ser atribuído a três fatores principais do novo modelo japonês. Em primeiro a adoção da mais recente Skyactiv-Vehicle Architecture, integrando uma estrutura mais leve, mas de rigidez incrementada e maior poder de absorção de impactos.

O segundo tem a ver com um leque ainda maior de tecnologias de segurança avançadas i-Activsense, permitindo aos condutores identificar potenciais riscos e reduzir a probabilidade de danos ou ferimentos, bem como uma desenvolvida proteção de peões.

Na categoria de ‘Ocupantes Adultos’ o novo Mazda3 obteve uma percentagem de eficácia de 98%, alcançando o máximo de pontos em termos de avaliação de impacto frontal com outras viaturas e colisão contra um pilar fixo. O sistema Smart Brake Support da Mazda também garantiu nota máxima nos testes a baixa velocidade, com colisões evitadas em todos os cenários.

Na vertente ‘Ocupantes Crianças’ o novo modelo da marca de Hiroshima obteve uma percentagem de eficácia de 87%, com uma nota máxima para os impactos frontal e lateral, enquanto que ‘Utentes Vulneráveis da Estrada’ o ‘score’ foi de 81%, com um máximo de pontos na proteção das pernas e zona pélvica dos peões. Finalmente, registou uns significativos 73% na categoria de ‘Auxiliares de Segurança’, num tributo à eficiência do abrangente leque de equipamentos de segurança i-Activsense do novo Mazda3.