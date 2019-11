Apresentações/Novidades Mazda CX-30 com ‘5 estrelas’ Euro NCAP Por

O novo Mazda CX-30 foi certificado pelo organismo independente Euro NCAP – reconhecido pela União Europeia – com a avaliação máxima de 5 estrelas.

Um resultado conseguido na mais recente ‘bateria’ de testes daquela entidade, sucendendo ao Mazda6 em 2018 e ao novo Mazda3 no início deste ano.

O X-30 obteve um desempenho notável em todas as quatro categorias de testes que a Euro NCAP avalia – ‘Ocupantes Adultos’, ‘Ocupantes Crianças’, ‘Utilizadores Vulneráveis das Estradas’ (segurança de peões) e ‘Apoio à Segurança’.

Este excelente resultado é resultado de três fatores-chave: a adoção da mais recente Skyactiv-Vehicle Architecture (arquitetura do veículo da marca) – estrutura de baixo peso mas com uma elevada rigidez e capacidade de absorção de impactos –, um vasto leque de tecnologias avançadas de segurança i-Activsense – que ajudam os condutores a identificar potenciais riscos e a reduzir a probabilidade de danos ou lesões – e os elevados padrões no domínio da proteção de peões.

Na categoria ‘Ocupantes Adultos’, o Mazda CX-30 alcançou o máximo (99%) de pontos no teste de impacto frontal a toda a largura, bem como nos impactos com uma barreira e lateral contra um poste. O sistema Smart Brake Support da marca de Hiroshima também registou pontuações máximas em testes a baixa velocidade, evitando-se as colisões em todos os cenários gerados.

O novo ‘SUV’ da Mazda registou, também, uma excelente pontuação de 86% na categoria de ‘Ocupantes Crianças’, incluindo uma nota máxima nas verificações de instalação do Sistema de Retenção Infantil e na protecção no teste de impacto lateral.

Já no critério ‘Utilizadores Vulneráveis das Estradas’ (segurança de peões), o CX-30 registou uma pontuação de 80%, com pontuações máximas na protecção da zona das pernas e da pélvis. Uma pontuação de 77% na categoria de ‘Apoio à Segurança’ reconhece a eficiência do novo modelo decorrente do abrangente pacote de segurança i-Activsense.

A superior dinâmica de condução permitida pela implementação da Skyactiv Technology da Mazda também contribuiu para o resultado de conjunto de 5 estrelas alcançado pelo novo Mazda CX-30, fruto de uma aceleração, travagem, maneabilidade e direcção lineares, ágeis e previsíveis. Tornando-o mais fácil de conduzir com segurança, as tecnologias empregues reduzem o potencial de acidentes, sem comprometer o tradicional prazer de condução Mazda.