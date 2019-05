Motociclismo Novo êxito de Armindo Neves em Reguengos deixa-o mais perto do objetivo Por

Ao somar mais uma vitória na classe de Veteranos na competição de motos da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal deixou Armindo Neves a somente um ponto do título da categoria.

Novamente aos comandos da SWM RS 300R da equipa Lousomotos – Lopes & Gomes, o piloto alentejano esteve sempre no controlo as operações.

Depois de ter sido o mais rápido a concluir o prólogo de 7,25 km, foi com claras ambições de somar mais um triunfo que Armindo Neves optou por atacar no troço de 151km que se cumpriu na tarde de sábado e assim concluir a primeira etapa no primeiro lugar, com uma folgada vantagem de 5m14s.

Com uma diferença tão confortável para o segundo classificado do dia, a preocupação do piloto de Avis passou, não tanto por imprimir um ritmo forte e competitivo, mas mais em fazer a gestão assertiva do tempo de vantagem, de modo a evitar contratempos que pudessem pôr em causa a conquista de mais um triunfo entre os Veteranos.

“Esta jornada correu muito bem. É um tipo de piso de que gosto bastante: rápido, seco, com buracos e calor. Gosto de andar depressa nestas condições. No primeiro dia andei rápido para tentar ganhar tempo. Fiquei em primeiro e, no Domingo, arranquei com cerca de cinco minutos de vantagem, por isso fiz um dia tranquilo e vim a gerir a corrida até ao final”, refere Armindo Neves.

O piloto alentejano começa já a pensar no que esta da temporada: “Mais uma prova, mais uma vitória e, neste momento estamos a um ponto de vencer o Campeonato. Cinco provas, cinco vitórias”.

“Este é o primeiro ano que a SWM está em Portugal com a Lusomotos, e é para mim um grande motivo de orgulho poder oferecer cinco vitórias de seguida aos meus patrocinadores, pois sem eles não seria possível estar aqui. Estou ainda muito satisfeito por, para além da vitória nos veteranos, ter juntado o quinto lugar na categoria TT2 e o 13º lugar na classificação geral. Foi uma jornada fantástica”, acrescenta Armindo Neves.