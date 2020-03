Motociclismo Armindo Neves corre ‘em casa’ na Baja Santiago de Cacém Grândola Por

Armindo Neves vai disputar a Baja TT ACP- Santiago do Cacém Grândola, a nova prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno que se disputa no próximo fim de semana no Alto Alentejo.

Um evento onde o piloto de Avis corre ‘em casa’, uma vez que vive em Santiago do Cacém, esperando ter uma boa atuação aos comandos da SWM RS 500 R da LusoMotos.

Armindo Neves, que prepara um programa africano, diz que não podia faltar a este evento: “Inscrevi-me nesta prova porque vivo em Santiago do Cacém. É aqui que exerço a minha atividade profissional e como tal achei que devia estar presente nesta prova organizada na ‘minha terra adotiva’, junto das pessoas com quem estou quase todos os dias”.

“Por outro lado, esta é uma boa oportunidade para treinar mais um pouco e continuar a adaptação à nova SWM RS 500, pois ter-me perdido em Góis custou-me cinco minutos e um lugar no pódio. Para além disso, na jornada inaugural do campeonato estava também bastante engripado, continuando ainda hoje a recuperar do esforço a que submeti o corpo, sendo por isso mais uma ocasião para rodar fora do campeonato e ganhar ritmo”, sublinha o piloto alentjano.

Armindo Neves que tece ainda algumas considerações sobre o evento e aproveita a ocasião para endereçar alguns agradecimentos: “É pena que estejam tão poucos inscritos nas motas e quads, o que retira bastante o interesse nestas duas classes. Penso que por ser uma prova extra a organização deveria ter tomado a decisão de ter as inscrições a um valor mais acessível do que nas provas do campeonato”.