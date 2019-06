Motores Noite ajuda a definir ordem nas 24 Horas de Le Mans Por

A fase noturna da 87ª edição das 24 Horas de Le Mans ajudou a definir a ordem estabelecida, sobretudo na categoria principal, onde o Toyota # 7 conseguiu recuperar a liderança depois da passagem do TS050 Hybrid # 8 pelo comando.

Embora as várias situações de ‘safety car’ tenham permitido a Kazuki Nakajima e Sebastien Buemi rodar no primeiro posto, Kamui Koboyashi e os seus companheiros conseguiriam voltar depois à liderança, sempre com pouco menos de meio minuto a separar os dois protótipos da marca japonesa.

Mas mais atrás tudo foi diferente, com bastantes lutas ao nível das categorias LMP2, GTE Pro, como não podia deixar de ser, e GTE AM, sendo que em termos dos LMP1 não híbridos o despiste e abandono do BR1 # 17, quando era tripulado por Egor Oroudzhev, acabou por ‘abrir’ caminho para a terceira posição do Rebellion R13 # 3, ainda que a mais de duas voltas do líder.

Ainda assim Gustavo Menezes teve um contratempo, quando teve de ficar três minutos parado nas boxes devido a uma infração ao nível dos pneus, já que a Rebellion reintroduziu pneus novos pneus do mesmo composto, contrariamente ao disposto no regulamento. Depois o norte-americano ainda fez um pião que o levou à gravilha na curva Porsche.

Já em LMP2 a Signatech Alpine perderia o comando durante a madrugada, em favor de uma G-Drive, onde os fortíssimos turnos de condução de Jean-Eric Vergne ajudaram o Oreca # 26 a guindar-se progressivamente à primeira posição, conseguindo aos poucos afastar-se do Alpine # 36, que se atrasou e foi inclusivamente relegado para o terceiro posto pelo Oreca # 28 da TDS Racing.

Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa mantiveram-se numa toada consistente e conseguiram concluir a fase noturna entre os cinco primeiros da categoria.

Depois de ter comandando grande parte da noite, o Porsche # 92 de Kevin Estre não seria feliz e acabaria por ter problemas, promovendo o 911 # 91 ao comando, ainda que com uma ‘marcação’ cerrada por parte do Ferrari 488 # 51 e do Corvette # 63, que também passaram pelo primeiro posto, numa fase em que a marca norte-americana perdeu o # 64, depois de Marcel Fassler se ter envolvido num acidente.

Muito atrasados, os BMW M6 enfrentaram muitos problemas e cedo se percebeu que não estavam na mesma ‘liga’ dos primeiros da classe, fazendo com que António Félix da Costa se ‘afundasse’ na classificação, rodando normalmente para lá da 10ª posição, ainda que a manhã promovesse o # 82 ao sétimo posto.

Durante a madrugada vários problemas e contratempos com os Porsche 911 RSR da Proton Dempsey também promoveram o Ford GTE da Ben Keating Racing à liderança da categoria GTE AM, apesar de uma incursão por fora de pista no começo da noite.

O Aston Martin # 98 de Pedro Lamy deixou de figurar na prova antes das 22h00 de sábado, quando o piloto português foi obrigado a ‘encostar’ em plena pista devido a problemas mecânicos no Vantage GTE verde escuro.