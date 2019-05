Motores Noah Monteiro estreia-se a ganhar em Viana do Castelo Por

Noah Monteiro foi a ‘estrela’ que mais brilhou na ‘constelação’ da Skywalker Young Guns na segunda ronda do Troféu Rotax, que se disputou no Kartódromo de Viana do Castelo no passado fim de semana.

O jovem piloto do Porto não deu hipóteses aos seus adversários na categoria Micro na jornada de sábado.

Noah obteve a ‘pole position’ e venceu as duas corridas realizadas, enquanto o seu colega de equipa João Maria Gouveia conseguiu subir ao último lugar do pódio. José Pinheiro também foi terceiro, mas entre os pilotos da Mini na jornada de domingo.

Já na segunda jornada Noah Monteiro foi terceiro, fechando o fim de semana em grande, pelo que no final estava radiante pela primeira vitória da sua carreira. Resultado o que procurou também conseguir nas finais de domingo. Mas depois de um aparatoso acidente na qualificação, teve de se contentar com o o quinto e nono lugares na grelha de partida.

Após duas performances fantásticas em pista, o jovem piloto portuense conquistou um quarto e um segundo lugares nas corridas que lhe permitiram acabar terceiro no domingo. “No sábado foi espetacular porque correu tudo na perfeição. Fui o mais rápido na qualificação após um toque com um adversário que me roubou algum tempo de pista e ganhei as duas corridas. Fiquei tão feliz por ter conseguido mais duas vitórias”, referiu.

Noah só lamentou que no segundo dia as coisas não corressem tão bem: “No Domingo, achei que conseguia repetir a história, mas na qualificação tive um acidente e saí para as corridas de quinto e de nono. Recuperei imensas posições em ambas as corridas e no final acabei no terceiro lugar final. Foi muito bom, mas sábado foi um dia especial”.

João Maria Gouveia enfrentou algumas dificuldades mas nem por isso esmoreceu e demonstrou em pista o seu talento com corridas muito disputadas de início a fim. Terminou o dia de sábado em terceiro e domingo em quarto nas contas finais, o que lhe permite amealhar pontos importantes para o Troféu.

José Pinheiro que este ano se estreia na categoria Mini, também esteve em bom plano. Foi quarto na classificação final de sábado e terceiro na de Domingo enfrentando em pista pilotos bem mais experientes. No entanto, os pontos conseguidos serão importantes para as contas do Troféu.

Lourenço Monteiro sofreu com problemas de motor no arranque do fim-de-semana e os resultados ficaram um pouco aquém das suas expectativas, porém conseguiu melhorar significativamente ao longo do fim-de-semana e foi um bom teste para a prova do Nacional que se avizinha naquela pista. O jovem ‘Young Gun’ foi oitavo e quarto no sábado e domingo respectivamente.

Rodrigo Seabra, não esteve em Viana do Castelo mas esteve em Itália a disputar IAME Euro Series. Apesar de não se ter qualificado para a final, o jovem piloto tem mostrado uma enorme evolução que certamente dará os seus frutos brevemente nas corridas do nacional. Em Itália o nível competitivo foi muito elevado mas isso fortalece-o enquanto piloto e melhora consideravelmente a sua performance.