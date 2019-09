Motores Noah Monteiro vice-campeão nacional de Cadetes Por

Noah Monteiro sagrou-se vice-campeão nacional da categoria Cadetes na na quinta e última prova do Campeonato de Portugal de Karting KIA, que decorreu no passado fim de semana no Kartódromo de Baltar.

O filho Tiago Monteiro, piloto do programa Skywalker Young Guns competiu pelo segundo ano, e aos 9 anos logrou terminar o campeonato no segundo posto entre duas dezenas de concorrentes, acabando por ser batido por uma rival que teve como ‘arma’ a sua maior consistência de resultados.

Noah foi progredindo ao longo da temporada, e a primeira vitória não tardou a chegar, depois foi procurando manter o mesmo nível de resultados, o que lhe permitiu lutar pelo título até à última prova.

“Estou muito contente. Foram sempre corridas muito difíceis e fins de semana em que tive de aprender muito. Mas chegar à última jornada e conseguir o vice-campeonato é muito bom, sobretudo porque é apenas o meu segundo ano no Campeonato”, afirmou o jovem piloto do Porto.

Para o futuro Noah Monteiro quer mais: “Agora, quero continuar a fazer corridas, a melhorar e quem sabe chegar ao título de Campeão. É esse o meu objetivo para já…”. E parece que ‘filho de peixe sabe nadar’.

A avaliação do pai, ausente desta prova por estar a competir no WTCR na China, é naturalmente positiva, mostrando-se “orgulhoso”, pois na sua opinião o vice-campeonato veio muito “pelo empenho dedicação e humildade com que enfrentou este ano de competição”, destacando o facto de Noah ter sabido “ouvir os mais experientes, respeitar os adversários e fazer o seu trajecto. Deu sempre o seu melhor, aliás como em tudo o que se pré-dispõe a fazer”.