Nico Hulkenberg recusa “deceção” com resultado de Melbourne

Apesar do resultado não ter sido famoso no Grande Prémio da Austrália, Nico Hulkenberg recusa-se a falar em “decepção”.

Os desempenhos do alemão e de Daniel Ricciardo na qualificação – fora do top dez – permitiam pensar que seria possível reverter a situação na corrida, o que acabou por suceder em parte com Hulkenberg, que foi sétimo, enquano o australiano abandonou.

“Não vejo se se possa chamar a isto uma desilusão. É verdade que na qualificação não conseguimos o que esperávamos (chegar à Q3). Acho que não o esperávamos, mas o carro não deu grandes problemas”, frisou o alemão após a prova.

Nico Hulkenberg diz mesmo: “É um bom começo de época, com bons pontos. Foi uma corrida complicada, nomeadamente as dez últimas voltas, quando estive sob pressão. Tive de me bater para conservar o sétimo lugar e estou contente por terminado”.

“O começo da primeira volta condicionou a nossa corrida, pois aqui é crucial estar numa boa posição em pista. Foi preciso gerir o carro e os pneus. Podemos estar satisfeitos com este resultado positivo, mesmo se ele sublinha o trabalho que nos espera. Devemos continuar a esforçar-nos para encontrar performance”, acrescenta o piloto germânico.

Já para Daniel Ricciardo a estreia pela Renault não foi o que desejava, ao ter de abandonar na 28ª volta com danos no seu monolugar, como consequência da extinção de um princípio de incêndio. Isto já depois de ter danificado a ‘asa’ dianteira do R.S. 19 # 3 após a largada ao passar no corretor da saída das boxes.

“Estou claramente chateado. Fiz uma boa partida, consegui alcançar o (Sergio) Perez, pus-me a seu lado, coloquei uma roda na relva, o que não me preocupou até passar por uma bossa (o corretor), que me surpreendeu. Foi acima de tudo o azar da minha corrida, que ficou decidida aí”, conta o australiano.

Ricciardo refere também: “Tudo se passou muito depressa e é pena ter terminado assim. Nico mostrou que o carro tem o seu lugar no top oito. Queremos ter agora um fim de semana mais linear e melhores resultados no Bahrain”.