Desenvolvimentos tecnológicos na ortodontia permitem melhorar a experiência do paciente

Artigo de opinião de Teresa Sobral Costa, médica dentista, mestre em “Science in Dental Sciences – Orthodontics”, doutora em Ciências Dentárias

A Ortodontia é a especialidade da medicina dentária dedicada à prevenção e correção das más posições dos dentes e dos maxilares. Esta especialidade da medicina dentária registou uma evolução tecnológica exponencial devido à digitalização. Evolução esta com inúmeras vantagens para os pacientes.

Os benefícios dos desenvolvimentos tecnológicos na Ortodontia começam, desde logo, por tornarem a experiência do paciente mais agradável, do que com os métodos tradicionais ou aparelhos fixos, em geral. Já não existem moldes físicos nem massas desagradáveis que provocam náuseas, em vez disso, incorporámos na nossa prática os scanners que permitem fazer simulações, que possibilitam ao paciente visualizar e, desta forma, ficar mais envolvido no tratamento, consciencializando-o do seu diagnóstico. O software permite, igualmente, depois da primeira avaliação, compreender todo o plano de tratamento.

Os dispositivos médicos como os aligners transparentes, são personalizados para cada paciente e requerem conhecimentos e a monitorização de um médico dentista. Sem a supervisão de um médico dentista, existem vários perigos na realização de procedimentos ortodônticos que podem piorar a situação prévia.

Por exemplo, é fácil achar que se tem um caso simples de apinhamento (dentes sobrepostos) e depois depararmo-nos com uma situação em que temos falta de suporte, ou seja, uma recessão gengival, que não é mais do que falta de gengiva (e osso) e eventual exposição da raiz, com sensibilidade e, em situações extremas, dentes com mobilidade que podem resultar na sua perda, isto quando o tratamento não é planeado por médicos com conhecimentos da técnica. A Ortodontia presume diagnóstico e, para tal, presume uma avaliação com meios auxiliares de diagnóstico, como raio-X e exames clínicos. Apenas desta forma é possível que o ortodontista avalie o tipo de gengiva do paciente, o suporte ósseo, a má oclusão (má mordida) existente, e palpação muscular. Tudo isto é relevante porque o ortodontista vê a pessoa como um todo, numa abordagem holística.

Restaurar e prevenir

A Ortodontia faz muito mais do que alinhar os dentes, tem inúmeros impactos associados. Com uma oclusão equilibrada podemos influenciar a postura adequada, funções adequadas de respiração e mastigação, prevenir problemas articulares, tensão muscular, preservar a integridade dentária, entre muitos outros. Esta é a nossa missão: restaurar e prevenir para que a saúde dos nossos pacientes seja a melhor.

Em suma, os procedimentos ortodônticos sem supervisão médica não têm em consideração os condicionantes de cada paciente, e podem produzir desequilíbrios na forma de mordida, recessões gengivais, desequilíbrios musculares, dor na articulação temporomandibular, aumentar o risco de reabsorção radicular e dores musculares.

A aplicação do digital na medicina dentária não é apenas uma buzzword, permite melhorar a experiência do paciente uma vez que permitem resultados mais previsíveis e um tratamento individualizado. O fluxo de trabalho digital possibilita ao médico dentista distanciar-se da abordagem one-size-fits-all para melhorar o envolvimento com os pacientes. As tecnologias digitais alteraram positivamente a experiência do paciente no geral, ao disponibilizar informações que lhes dão um maior controlo sobre as suas decisões no processo de tratamento. Quando utilizada da forma certa, a tecnologia permite uma experiência sem igual. É por isso crucial que cada pessoa proteja a sua saúde oral. Lembre-se que o médico dentista é o seu melhor aliado e que ter um sorriso alinhado tem muito mais impacto do que aquilo que possa pensar.