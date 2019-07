Motores Nestor Girolami o mais rápido no primeiro dia do WTCR em Vila Real e Tiago Monteiro 15º Por

O argentino Nestor Girolami foi o mais rápido nos primeiros treinos da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Vila Real.

Numa sessão marcada por duas situações de bandeiras vermelhas, o piloto do Honda Civic Type-R # 29 realizou uma volta ao traçado transmontano em 2m01,971s.

Girolami foi 0,162s mais rápido do que Mehdi Bennani, no melhor dos Volkswagen Golf GTi da Sebastien Loeb Racing, o segundo mais rápido.

O terceiro tempo foi conseguido pelo companheiro de equipa de Girolami, Esteban Guerrieri. O líder do campeonato gastou mais 0,217s do que o seu compatriota, sendo três décimas melhor do que Yvan Muller, no melhor dos Lynk & Co. Augusto Farfus fechou o lote dos cinco melhores, no mais rápido dos Hyundai i30 N TCR. O brasileiro ficou a mais de seis décimas do melhor tempo mas superou o seu companheiro de marca Norbert Michlelisz,

Tiago Monteiro esteve ligeiramente melhor do que tem sido habitual e realizou o 15º tempo aos comandos do Honda Civic Type-R da KCMG, mas ficou a quase 1,6 segundos da marca conseguida por Nestor Girolami.