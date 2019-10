Motores Nasser Al-Attiyah parece imparável em Marrocos Por

Nasser Al-Attiyah parece imparável na competição de automóveis do Rali de Marrocos. O piloto do Qatar lidera a prova desde o início e na etapa de domingo voltou a ser o mais rápido.

Aos comandos da sua Toyota Hilux Overdrive Al-Attiyah bateu o polaco Jaku Przygonski por 11m09s e Stéphane Peterhansel, no melhor dos Mini JCW Buggy, por 12m32s.

Este domínio do qatari na prova africana pontuável para a Taça do Mundo de Todo-o-Terreno não tem encontrado paralelo entre os seus companheiros de equipa na Toyota Gazoo Racing, uma vez que Giniel de Villiers foi apenas quarto, a 13m55s, com alguns problemas mecânicos na sua Toyota.

Já Fernando Alonso teve um dia menos compliacdo do que na véspera, terminando com o 10º tempo, a 31m37s de Nasser Al-Attiyah.

“Não cometemos qualquer erro de navegação, e consegui andar depressa porque precisamos de perceber como estamos. Pareceu-me uma boa especial para nós e vamos ver qual será a nossa diferença para o segundo colocado”, afirmou o piloto do Qatar no final da etapa.