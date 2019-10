Cabo Verde colocou o equivalente a 1,7 MEuro em notas e moedas em circulação em agosto

Cabo Verde colocou 188,7 milhões de escudos (1,7 milhões de euros) em notas e moedas em circulação no mês de agosto, um aumento 1,72 por cento face a julho, indicam dados oficiais compilados hoje pela Lusa.

Segundo dados preliminares do mais recente relatório do Banco de Cabo Verde sobre a situação patrimonial e financeira, estavam em circulação física no país, em julho, 10.990 milhões de escudos (99,2 milhões de euros).

Esse montante aumentou no final de agosto para 11.179 milhões de escudos (100,9 milhões de euros), segundo o mesmo relatório.

Apesar do aumento face a julho, desde o início do ano o Banco de Cabo Verde já retirou de circulação 1,47 por cento dos 11.345 milhões de escudos (102,4 milhões de euros) em notas e moedas que estavam em circulação no mês de janeiro.

Geralmente, a retirada ou colocação de moeda de circulação pode ser utilizada, entre outros objetivos, como forma de controlar a inflação.

Em agosto, a inflação em Cabo Verde rondou os 1,2 por cento, aumento idêntico ao valor registado em julho.