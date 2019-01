Naomi Osaka conquista segundo torneio do ‘Grand Slam’ consecutivo

A tenista japonesa Naomi Osaka, quarta do ‘ranking’ mundial, conquistou hoje o segundo torneio do ‘Grand Slam’ consecutivo, ao impor-se na final do Open da Austrália, face à checa Petra Kvitova, sexta.

Depois de ter fechado o ano passado com a vitória no Open dos Estados Unidos, Osaka, de 21 anos, impôs-se em três ‘sets’, pelos parciais de 7-6 (7-2), 5-7 e 6-4, num embate que durou duas horas e 27 minutos.

Com a vitória em Melbourne, a japonesa, que desperdiçou três ‘match points’ consecutivos no nono jogo do segundo ‘set’, vai assumir na segunda-feira a liderança do ‘ranking’ mundial, o que acontece pela primeira vez na sua carreira.

Por seu lado, Kvitova perdeu a sua primeira final de um ‘major’, depois de dois triunfos na relva de Wimbledon, em 2011 e 2014.