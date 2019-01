Motores Félix da Costa e Alexander Sims sem ordens de equipa no Chile Por

O responsável pela equipa BMWi Andretti diz que António Félix da Costa e Alexander Sims não vão receber ordens de equipa apesar do acidente que protagonizaram na prova de Fórmula E em Marraquexe.

Na prova marroquina os dois pilotos colidiram quando disputavam a liderança da corrida, apesar do português ter aceite que se tratou de um acidente com culpas repartidas.

A BMW reviu o episódio, e antes da prova deste sábado em Santiago do Chile reafirmou que Félix da Costa e Sims podem competir livremente, mas que se têm de respeitar mutuamente.

“Não há ordens de equipa – as pessoas discutiram sobre a ultrapassagem no início, quando o António passou o Alexander. Não pensávamos que ia suceder o que sucedeu. Ali não houve ordens de equipa. Infelizmente não fizeram as coisas bem e no final da corrida nada justificou que não estivéssemos no topo do pódio, não fosse acontecer o que aconteceu”, diz Roger Griffths.

O diretor da equipa BMWi Andretti refere também: “Vimos o que aconteceu e tomamos providências. Quando (os pilotos) revêm mentalmente o que sucedeu percebe-se melhor o que se passou e faz-se tudo para que não se repita. Analisamos cada aspeto do que aconteceu – que é o mais importante. Aprendemos bastante com isso, falamos disso e garanto que não há qualquer animosidade no seio da equipa”.

Sobre o que se passará futuramente Griffiths diz que já falou bastante sobre o assunto, que foi a coisa correta a fazer, mas garante que não vão haver ordens de equipa nesta fase da temporada e que o importante é garantir que a equipa maximiza o número de pontos que conseguir.

“Somos livres de correr um contra o outro, o que é uma coisa boa, mas a equipa vai estar de olho em nós. Se alguma coisa este incidente fez foi tornar-nos mais fortes. Estou bastante surpreendido, e de uma forma positiva, que foi lidarmos bem com a situação, o que me apraz registar”, sublinha por sua vez António Félix da Costa.