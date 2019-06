Museu de Londres pretende adquirir balão gigante de bebé Trump

O Museu de Londres pretende adquirir o balão gigante que representa um Trump bebé, lançado em protesto contra o Presidente dos EUA na primeira visita oficial deste ao Reino Unido em 2018, anunciou hoje a instituição.

O objetivo é juntar o boneco que representa Donald Trump à sua coleção juntamente com um balão gigante com a imagem do autarca londrino, Sadiq Khan, que foi lançado por apoiantes de Trump.

Em julho de 2018, durante uma visita do chefe de Estado norte-americano, o autarca de Londres autorizou os manifestantes anti-Trump a manejar um balão gigante que tem a forma de um birrento bebé de fralda e a segurar um telemóvel.

Os criadores do balão indicaram que o pretendem voltar a fazer flutuar esta semana defronte do parlamento britânico.

O Museu acrescentou ainda que “espera chegar aos dois criadores em breve”.

O Presidente dos Estados Unidos e o autarca de Londres entraram publicamente em confronto, com Trump a considerar o autarca como um “total perdedor” numa mensagem publicada hoje na rede social Twitter.

“Sadiq Khan, que fez um trabalho terrível como autarca de Londres, fez comentários desagradáveis sobre o Presidente dos Estados Unidos”, publicou Trump na rede social, acrescentando que Khan é um “total perdedor” que faria melhor concentrando-se na luta contra o crime em Londres.

Por seu lado, Sadiq Khan condena com regularidade as declarações e o comportamento do Presidente norte-americano.

No domingo, Khan disse à Sky News que o Reino Unido estava errado em “estender o tapete vermelho” a Donald Trump que hoje chegou a Londres para uma visita de três dias, e qualificou certas políticas do Presidente norte-americano como “odiosas” e “ofensivas”.

No programa da visita, Donald Trump será recebido pela rainha Isabel II e terá ainda um encontro com a primeira-ministra britânica, Theresa May.