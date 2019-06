Motores A ‘cereja no topo do bolo’ para Armindo Araújo Por

Se terminar o segmento consagrado ao Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) como vencedor da competição era o primeiro objetivo de Armindo Araújo no Rali de Portugal, concluí-lo como melhor português foi a ‘cereja no topo do bolo’.

Bem cedo se percebeu que a rapidez e, sobretudo, a consistência do Campeão Nacional de Ralis iria fazer a diferença para que pudesse regressar a Matosinhos como o melhor piloto português na prova lusa do ‘Mundial’ de Ralis. O que veio a confirmar-se ao terminar os três dias do evento na frente dos pilotos da ‘casa’.

Para Armindo Araújo, que mais uma vez teve um atento Luís Ramalho a seu lado, foi o concretizar do pleno de objetivos que tinha para a prova do ACP Motorsport: “Fizemos um grande rali e alcançamos todos os objetivos, que era ganhar o CPR e sermos os melhores portugueses. Acho que toda a equipa é responsável por este resultado e por isso está de parabéns”.

“Também fizemos uma boa operação em termos de campeonato”, sublinha o piloto de Santo Tirso, que com este triunfo ‘saltou’ para o segundo lugar do CPR, antes da competição nacional entrar na sua fase de asfalto. “É importante por que temos uma prova a menos que os líderes, diminuímos a diferença para eles. E por isso vamos iniciar a preparação da fase de asfalto para sermos competitivos em Castelo Branco e lutarmos pelas vitórias e pela revalidação do título”, acrescenta.

Por parte de Sérgio Ribeiro, o chefe do Team Hyundai Portugal, há um grande orgulho elo resultado alcançado, quer pelo resultado de Armindo Araújo, como também pelo desempenho de Bruno Magalhães e Hugo Magalhães.

“As nossas duplas de pilotos e todo a equipa estão de parabéns. Foi um fim de semana duro e exigente para todas as equipas, mas o resultado final deixa-nos orgulhosos e com o sentimento de dever cumprido”, salientou o responsável do Team Hyundai Portugal.

Sérgio Ribeiro destaca que a sua equipa conseguiu “a primeira dobradinha da história da equipa no CPR”, e colocou os seus dois carros no final do rali, nas duas primeiras posições entre os portugueses. “A nossa performance foi inclusive reconhecida pelos responsáveis da Hyundai Motorsport e voltámos a representar a marca ao mais alto nível, num dos mais famosos ralis do mundo”, concluiu.