Nas Notícias Proteja o catalisador do seu carro com estas dicas Por

Os furtos de catalisadores têm sido cada vez mais comuns. Trata-se de uma forma de lucro ilegal rápida, dado que esta componente dos veículos gera uma lucratividade grande no mercado paralelo, numa tendência que tem sido crescente e que continua a motivar queixas junto das autoridades, que tentam aumentar a vigilância.

O catalisador fica situado junto ao escape do veículo. E você sabe o porquê de este ser um componente dos carros tão valioso?

Por que os catalisadores são tão procurados?

O catalisador é uma peça fundamental dos veículos e a sua constituição faz dele uma peça rica e atrativa para mãos alheias, dado que é formado em grande parte por metais preciosos.

Os catalisadores conseguem filtrar partículas do seu veículo e impedem que a poluição seja maior, nomeadamente com o lançamento para o meio ambiente de gases tóxicos.

Os catalisadores são muito procurados não apenas pelo facto de terem uma constituição rica no mercado mas também por serem de fácil acesso por mãos alheias. Um veículo tem o catalisador numa posição em que é possível recolhê-lo em poucos minutos.

Com recurso a um macaco e máquina de corte é possível retirar um catalisador de um veículo em instantes. Por isso, é importante não deixar os veículos em locais sem iluminação ou com pouca circulação de pessoas.

O que posso fazer para dificultar o furto do catalisador?

Para evitar a 100 por cento o furto de catalisadores nos veículos não existe uma receita total eficaz. Todavia, existem comportamentos que podem ser adotados que reduzem ou dificultam a vida dos larápios.

Se for possível, opte por ter o catalisador do seu veículo marcado com o número de identificação do veículo. Assim será mais complicado vendê-lo no mercado.

Também é mais difícil comercializar um catalisador que tenha uma cor diferente. Vá a uma oficina e peça que o seu seja pintado com uma cor que rapidamente possa ser identificado por si em caso de furto. Não se esqueça que a tinta deve ser resistente a altas temperaturas.

Há quem também procure que sejam colocadas placas que funcionam como ‘cofre’ do catalisador, impedindo que seja rapidamente cortado. Ainda assim, é possível com mais algum trabalho extra cortar as chapas metálicas para chegar ao catalisador.

Quais os veículos mais procurados?

Os veículos têm sistemas de alarme e outras tecnologias que avisam os seus proprietários para o furto. Por isso, as mãos alheias procuram andar sempre informadas a respeito dos modelos e da facilidade ou não que têm em retirar o catalisador de um determinado veículo de determinada marca.

No mercado nacional, o furto de catalisadores tem sido mais acentuado em viaturas movidas a gasolina da altura dos anos 90 e princípio do novo século.

Como viu não faltam dicas para que proteja o seu veículo. Em todo o caso, não existem medidas 100 por cento eficazes. Por isso, opte por manter a vigilância sempre ativa em relação ao seu veículo.

Não deixe o veículo em ruas escuras estacionado ou pouco movimentadas. Fique também sempre atento a eventuais movimentos suspeitos e não deixe de contactar as autoridades de polícia caso acredite que está a ser alvo de um furto.

Ligue para o 112 e anote todas as informações ou testemunhos que possam ajudar a polícia a identificar eventuais suspeitos.