Motores Motorland Aragon recebe Testes de pré-temporada do WTCR Por

Já foi anunciado o circuito Motorland Aragon (Espanha) como ‘palco’ dos testes de pré-temporada da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR).

A pista aragonesa, que vai receber a sexta etapa da competição entre 3 e 5 de julho, será assim cenário para os preparativos para a nova temporada entre 24 e 26 de março.

O WTCR 2020 voltará a iniciar a sua época em Marraquexe (Marrocos), entre 3 e 5 de abril, como consta do calendário revelado no mês passado, que inclui uma dezena de rondas, incluindo Portugal, com mais um fim de semana em Vila Real.