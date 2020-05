Motores “Espero que possamos regressar às corridas rapidamente” diz Nicky Catsburg Por

Nick Catsburg, um dos pilotos dos Hyundai na Taça do Mundo de Carros (WTCR) não vê o dia de regressar às pistas, mas mantêm o otimismo num regresso em breve.

O holandês da Hyundai tem procurado manter-se em forma apesar do seu confinamento na sua casa na Bélgica, ao lado da sua esposa e da sua filha, sendo que tem podido fazer algum exercício exterior em cima da sua bicicleta. “Mas também é bom, depois de ter passado grande parte da minha vida afastado de casa”, observa.

Catsburg tem tido outras ocupações além de participar nas corridas virtuais: “Toda a gente tem feito simulador, por isso também tenho um. Tenho passado muito tempo treinando ou correndo todos os dias. Também o meu jardim nunca esteve tão bonito como agora. Definitivamente não sou um jardineiro, mas tenho passado muito tempo a trabalhar nele”.

Relativamente às corridas virtuais tem havido o fator ocupacional e de manutenção dos níveis de concentrações necessários a um piloto profissional. “Há coisas que se podem treinar num simulador. Vejo uma ligação entre o meu estilo de condução com o que faço na realidade. Se tenho um problema com o carro posso resolvê-lo no simulador. Desde os meus 13 anos que tenho usado um e nestas circunstâncias tornou-se muito popular”, confessa o holandês da Hyundai.

Nicky Catsburg confirma que tem participado em diversas competições virtuais oficiais, não só criadas na Europa, como também nos Estados Unidos: “Há todo o tipo de grupos no WhattsApp com pilotos de todo o Mundo, desde Jenson Button a Max Verstappen ou António Félix da Costa. É muito divertido”.

“Tive corridas que começaram à meia noite para mim. Num dos eventos fui ao pódio e dei entrevistas pelo Zoom, bem como chamadas de rádio e de telefone. Não parado e tenho os olhos quadrados de tanto olhar para o ecrã. Tem sido um pouco louco”, conta o piloto que habitualmente tripula o i20 N TCR # 88.

Em termos de preparação física Catsburg não tem descorado nada: “O que sempre digo é que primeiro é preciso estar em forma para depois dar o próximo passo para manter-nos fisicamente preparados. Faço um bocado mais em casa e mais na minha bicicleta, por isso quando chegar este tempo de quarentena terei uns bons bíceps”.

Apesar de se manter confiado, o piloto holandês mantém-se informado sobre a evolução da situação em termos do possível regresso às pistas. “Temos uma nova equipa para esta época, a Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, e estou ansioso por me encontrar com eles, acreditando que vamos passar bons momentos nos circuitos”, assegura.

Claro que o distanciamento social torna tudo mais complicado: “É um pouco estranho com a situação do Covid-19. Tenho a certeza que também é estranho para eles. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tenho-me mantido em contacto com o meu companheiro de equipa, o Luca (Engstler). Mas não conheço o meu engenheiro. Ainda não me reuni com ninguém. Estou desejoso por finalmente o fazer quando as corridas recomeçarem”.

De facto Nicky Catsburg sente a falta do bulício da competição e da ‘agenda’ apertada da mesmas e as viagens que tal implica, ainda que aprecie bastante o período de pausa que atualmente goza. “Penso que esta situação é inconveniente para muitas pessoas, mas também há aspetos positivos para mim”, observa.

Catsburg também não esquece os adeptos das corridas: “Posso imaginar que seja difícil para os grandes fãs, pois não há corridas a sério. Sugeria que visem todos os tipos de eventos que existem online. Sei que não é a mesma coisa, mas aproximam-se bastante do que são as provas reais, e temos os mesmos comentadores que nessas provas”.

“Toda a gente sabe o que fazer, e apenas espero que possamos regressar às corridas o mais depressa possível. Vou continuar a fazer provas no simulador, mas que num futuro muito próximo possamos fazer mais corridas reais do que em simulador. Vamos esperar que possamos regressar às corridas rapidamente”, conclui o piloto holandês.