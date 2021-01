Desporto Morreu Alex Apolinário, jogador do Alverca Por

Jogador de 24 anos caiu inanimado no relvado, no passado domingo, e lutou pela vida até à manhã de hoje.

O futebolista brasileiro Alex Apolinário, do Alverca, morreu hoje, anunciou o clube do Campeonato de Portugal nas redes sociais, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no domingo, no jogo frente ao União de Almeirim.

“Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã”, pode ler-se, numa nota publicada pelo clube e pela SAD do emblema ribatejano.

No domingo, Alex Apolinário sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo entre Alverca e União de Almeirim, a contar para a 10.ª jornada da Série F do Campeonato de Portugal, que acabou por ser interrompido.

O jogador brasileiro caiu inanimado, ao minuto 27, quando se deslocava no campo do Complexo Desportivo do Futebol Clube de Alverca, sem que estivesse a disputar qualquer lance.

“O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário aos seus familiares. Neste momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas”, refere o mesmo comunicado.