Nas Notícias Carlos Silvino, o ‘Bibi’ da Casa Pia, exonerado de pagar indemnizações Por

Carlos Silvino, condenado a pena de prisão e ao pagamento de 15 mil euros em indemnizações no âmbito do processo Casa Pia, foi declarado insolvente, pelo Tribunal de Sintra.

De acordo com o Jornal de Notícias, por se encontrar em situação de insolvência pessoal, Carlos Silvino, conhecido como ‘Bibi’, fica exonerado do pagamento das indemnizações, a 19 vítimas, que totalizavam 285 mil euros.

O antigo funcionário da Casa Pia avançou com o pedido de insolvência por auferir apenas uma pensão, num valor equivalente ao ordenado mínimo, não tendo assim meios para pagar às vítimas.

‘Bibi’ tinha sido condenado a uma pena de 18 anos de prisão, depois reduzida para 15 anos.

O julgamento do processo Casa Pia arrancou a 25 de novembro de 2004, com sete arguidos (Carlos Silvino, Carlos Cruz, Jorge Ritto, Ferreira Diniz, Manuel Abrantes, Hugo Marçal e Gertrudes Nunes), com a leitura do acórdão a ter início a 3 de setembro de 2010.

Carlos Silvino declarou-se culpado de 639 crimes relacionados ao abuso de menores.

Há cerca de uma semana, o advogado de Carlos Cruz anunciou que o ex-apresentador ia pedir uma revisão da sentença, por se considerar “completamente inocente”.