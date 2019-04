Morreu alemão resgatado ao mar na praia da Bordeira em Aljezur

O homem de nacionalidade alemã que foi resgatado ao mar na tarde de quinta-feira na praia da Bordeira, em Aljezur, acabou por morrer horas depois no hospital de Lagos, disse hoje à Lusa fonte da Marinha.

De acordo com o capitão do Porto de Lagos, Conceição Duarte, o homem, com cerca de 50 anos, tinha sido transportado para o hospital depois de resgatado do mar pelos nadadores-salvadores da viatura Amarok, ao início da tarde de quinta-feira.

Segundo o responsável, o alerta foi dado por familiares pelas 13:30, quando deixaram de ver o homem, arrastado pela ondulação na praia da Bordeira, no distrito de Faro.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (ANM) indicou que o homem esteve cerca de 20 minutos no mar sem ser localizado, mas acabou por ser avistado dentro de água e “recuperado para terra pelos nadadores-salvadores da viatura Amarok”, veículo todo-o-terreno utilizado pelo Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) para prestar socorro nas praias.

Segundo a ANM, foram feitas “manobras de reanimação no local”, juntamente com elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e dos Bombeiros de Aljezur, que fizeram depois o seu “transporte para uma unidade hospitalar em estado grave”.