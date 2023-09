Nas Notícias Morangos Com Açúcar: elenco e data de estreia Por

Série Morangos Com Açúcar, edição de 2023, já tem data de estreia: 23 de outubro. Saiba tudo sobre as duas temporadas e sobre o elenco dos Morangos Com Açúcar.

A Prime Video e a TVI revelam a data de estreia e novo trailer do tão aguardado reboot de Morangos com Açúcar.

Morangos Com Açúcar: Data de estreia em 2023

O revival da série que marcou diferentes gerações em Portugal vai estrear em simultâneo na Prime Video e TVI a 23 de outubro de 2024.

Os dez episódios da primeira temporada de Morangos Com Açúcar em 2023 ficarão todos disponíveis no mesmo dia na Prime Video e terão estreia semanal na TVI.

Morangos Com Açúcar 2024: Segunda temporada

A segunda temporada de Morangos Com Açúcar, também com 10 episódios, vai ser lançada no início de 2024; e a terceira vai chegar antes do verão de 2024. Os subscritores da Amazon Prime em Portugal podem desfrutar de ofertas, envios gratuitos e entretenimento, tudo na mesma subscrição por apenas 4,99€ ao mês ou 49,90€ ao ano.

Elenco de Morangos Com Açúcar 2023 e 2024

O elenco de novos alunos do Colégio da Barra inclui Madalena Aragão (Quer o Destino), Vicente Gil (Glória), Margarida Corceiro (Quero é Viver), Tomás Taborda (Vanda), Cláudio de Castro (Prisioneira), Beatriz Frazão (Para Sempre), Rui Pedro Silva (Restos do Vento), António Van Zeller (Flor Sem Tempo), Catarina de Carvalho (Espelho da Vida), Oskar de la Fuente (Tú no eres especial), Victoria Oliver (La Ruta), Simão Fumega (Por Ti) e Gonçalo Braga (Inspetor Max).

Juntam-se ainda, a partir do casting público e a fazer a sua estreia em TV, Ana Andrade, Cíntia Semedo, Mafalda Peres, Rita Guerner e Rita Sanchez.

O elenco de Morangos Com Açúcar fica completo com Rita Pereira (A Herdeira), Pedro Teixeira (Irregular), Tiago Castro (Fascínios), Vítor Fonseca (Doida por Ti) e Sara Barradas (Quer o Destino) que regressam aos seus papéis originais.

A série conta ainda com a participação de Fernanda Serrano (Quero é Viver), Graciano Dias (Os Maias: Cenas da Vida Romântica), Sérgio Praia (Variações), Carla Maciel (Diamantino) e Beatriz Godinho (Cuba Libre).

Trailer de Morangos Com Açúcar 2023

Séries da Prime Vídeo

A série vai juntar-se ao crescente catálogo de conteúdos portugueses da Prime Video, que inclui séries como:

Operação Maré Negra

Pôr do Sol

O Clube

Chegar a Casa

A Crónica dos Bons Malandros

A Espia

Ou documentários como

Factory of Dreams: Benfica

Eu Amo o Benfica

Quintana: Um Guerreiro Extraordinário

Sobre Morangos com Açúcar

Morangos com Açúcar retrata o começo de um novo ano escolar no Colégio da Barra onde os novos estudantes conhecem os antigos. Dois grupos são formados.

O popular, os verdadeiros influenciadores, e os alternativos, que procuram novos caminhos e novas ideias. Todos partilham os mesmos dilemas e esperanças.

Mas, os caminhos que tomam são bastante diferentes, criando assim um desenrolar de histórias individuais que se entrelaçam em direção a um futuro emocionante e cheio de possibilidades.

Olívia (Madalena Aragão) e Miguel (Vicente Gil) vão liderar o elenco como par romântico. Conhecem-se uns dias antes do início das aulas, sem saber que vão ser colegas de turma, voltando a encontrar-se na Festa de Boas-vindas aos alunos do colégio.

Durante a festa, uma aluna é vítima de cyberbullying. Envergonhada com a situação foge da festa e, mais tarde, desaparece de casa. Este é o primeiro de uma série de desaparecimentos misteriosos em Morangos com Açúcar, todos aparentemente ligados ao cyberbullying.

Cada caso é precedido pela exposição de um segredo ou de uma fraqueza indescritível. Qualquer um deles pode ser o próximo a desaparecer e a tensão é constante. Aqueles que têm segredos comprometedores tentam escondê-los a todo o custo.