Nas Redes José Fidalgo publica foto da filha no Instagram, mãe ameaça com tribunal e o ator responde Por

O ator José Fidalgo publicou uma fotografia da filha no Instagram, para assinalar o quinto aniversário da menor, o que desagradou à mãe, que garante que nunca autorizou a divulgação de fotos de Maria. O caso poderia resolver-se de forma simples, aparentemente, mas as posições extremaram-se e há até ameaças de tribunal e reações do ator. “Aqui estarei à espera”, reage Fidalgo.

A partilha de uma imagem da filha de José Fidalgo deu origem a uma controvérsia, com reação da mãe da menor, Nádia Nóvoa, mãe da menor e quem tem a tutela da pequena Maria.

“Hoje, a minha princesa faz 7 anos. Somos 3. O Lourenço, Simão e eu. Estaremos sempre aqui para tomar conta da nossa menina bonita. Love you always”, escreveu José Fidalgo, numa publicação no instagram, como legenda da fotografia da sua filha.

Nádia Nóvoa, mãe da menor, não gostou. Terá sido a primeira vez que a imagem da menor foi divulgada nas redes sociais. E emitiu um comunicado, enviado à redação da revista Maria, o que amplificou o caso.

“No dia 5 de abril de 2021, José Fidalgo publicou, na sua conta oficial de Instagram, imagens da filha (…), menor de idade com 7 anos, sob tutela e cuidado da mãe, sem o seu prévio consentimento”, enquadra Nádia Nóvoa.

Numa longa nota, e por considerar que que “foram ultrapassados os limites razoáveis e passíveis de silêncio, enquanto mãe”, Nádia lembra que é a “responsável legal” da menor, “sobre a qual detém obrigações morais e legais de atuação”. E fala na “defesa dos direitos constitucionais” da filha que partilha com José Fidalgo.

Assim sendo, prossegue o comunicado, “não resta alternativa que não seja a de manifestar publicamente a sua profunda indignação”. E “tentando procurar evitar o recurso aos meios judiciais para defender os direitos da filha destes comportamentos e condutas irresponsáveis, e na sequência da divulgação das imagens que revelam a identidade da filha, Maria, a mãe vê-se obrigada a tomar as devidas medidas”.

Garantindo que não deu consentimento ao ator para partilhar a imagem, nem sequer aos meios de comunicação social, que partilharam a foto e noticiaram a partilha de José Fidalgo, a mãe da menor ameaça com meios judiciais.

O pai “sabe perfeitamente que a mãe sempre se recusou a autorizar qualquer tipo de divulgação de imagens da filha, por motivos de direito de privacidade e segurança da menor”, refere o comunicado divulgado pela revista Maria.

Nádia lembra que a divulgação da foto da filha expõe a criança “a potenciais riscos, consubstanciando tal ato um crime punível por lei”.

A mãe da menor garante ainda que expressou esta opinião num comentário à foto, sendo que José Fidalgo “eliminou” esse comentário e bloqueou o acesso de Nádia Nóvoa.

“Zé, agradecia que não voltasses a desrespeitar desta forma a minha posição como mãe e responsável legal com guarda total da nossa filha. Não tendo autorizado nunca a divulgação e exibição pública, nos media e redes sociais da imagem da criança, em prol da salvaguarda e proteção do direito que lhe assiste enquanto indivíduo com direito à intimidade da sua vida privada e proteção da sua imagem, recordo também que é obrigação legal dos progenitores zelar pelo bem-estar físico e psicológico da criança, no que diz respeito aos graves e potenciais perigos que advém da consequente exibição, divulgação e proliferação no espaço cibernético, média e redes sociais de imagens da criança exposta e em risco em tão tenra idade, pelo que lamentavelmente este assunto será reencaminhado às advogadas“, pôde ler-se, no comentário que entretanto foi eliminado.

O ator reagiu, em declarações à revista Maria. Garantiu que está a par de toda a controvérsia, mas não quis fazer grandes comentários. Porém, fez um comentário esclarecedor: “Se a mãe diz que contratou advogados, aqui estarei à espera”.

A fotografia da menor continua publicada na conta do ator e continua a somar interações, num caso que promete chegar à barra dos tribunais.