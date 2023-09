Mundo Cerca de 70% dos casos de demência são provocados pela doença de Alzheimer Por

A doença de Alzheimer é o tipo de demência mais comum, responsável por cerca de 50 a 70% de todos os casos.

É provocada pela redução do tamanho e número de células cerebrais, que impossibilitam a comunicação dentro do cérebro.

À medida que as células vão morrendo, as funções cognitivas dos doentes vão-se deteriorando progressivamente e de forma irreversível.

No âmbito das celebrações do Dia Mundial do Alzheimer, a 21 de setembro, recordamos os principais sintomas, tratamento e como atuar na sua prevenção.

A doença de Alzheimer surge em idades mais avançadas, sendo raro o seu aparecimento antes dos 60 anos.

Ao início os sintomas são subtis, mas com a evolução da doença, o dia a dia dos doentes começa a sofrer um grande impacto, acabando por ficar mais dependentes de terceiros, até mesmo para as atividades básicas da vida diária como a higiene pessoal ou a alimentação.

Principais sintomas da Doença de Alzheimer

Alterações de memória persistentes e frequentes, especialmente de acontecimentos recentes;

Perturbações da linguagem, dificuldade em encontrar palavras correntes e discurso vago;

Perda de entusiasmo em fazer atividades que antes eram apreciadas;

Dificuldade em executar tarefas rotineiras;

Esquecer-se de pessoas ou lugares conhecidos;

Incapacidade para compreender questões e instruções;

Degeneração das competências sociais;

Imprevisibilidade emocional.

As complicações da doença surgem na sua fase terminal e incluem o risco de aspiração, provocado por dificuldades em deglutir, desnutrição, imobilidade com úlceras de pressão, trombose venosa profunda e infeções.

Apesar de ainda não haver cura para a doença de Alzheimer, acredita-se que realizar atividades que exercitem o cérebro e ter uma vida social ativa pode atrasar a manifestação da doença.

Por outro lado, estar atento a alguns dos principais sintomas e, em caso de suspeita, consultar um neurologista também são medidas que podem ajudar a um diagnóstico precoce.