Nas Notícias Mitos falsos sobre dadores de Medula Óssea Por

Posso ficar numa cadeira de rodas após ser dado de medula óssea? Médica ajuda a desmistificar mitos urbanos

O transplante de medula óssea é um procedimento médico que conjuga a sabedoria clínica à solidariedade para salvar vidas. Só que há muita gente que se deixa capturar por mitos urbanos e acaba por não se inscrever no banco de dadores de medula óssea com receio de ver a sua saúde prejudicada. Por isso, fique a conhecer alguns mitos sobre dadores de medula óssea que a ciência nega de forma categórica.

Um desses mitos diz respeito ao estado pós-operatório que o dador poderá ter de enfrentar. E circula a ideia de que um dador de medula óssea pode ficar numa cadeira de rodas, pois um dos métodos para retirar medula óssea passa por mexer numa zona próxima da coluna.

Médicos mexem na coluna do dador?

Daniela Alves é médica hematologista e explica que isso se trata apenas e só de um mito, porque doar medula óssea não ter interferência com a coluna do dador.

“Uma coisa é a coluna que passa a meio. Outra coisa é o osso da bacia que é um bocadinho mais ao lado. Ou seja, não tem nada a ver com punções lombares. As pessoas tem tendência a confundir punção lombar com punção do osso ilíaco”, explicou a médica, em declarações à revista Magg.

Provoca dor doar medula óssea?

Mas existem outros mitos que a médica nega. Ao contrário do que se possa pensar, ser dador de medula óssea não provoca dores intensas aquando do transplante.

“Também não. Quer seja no bloco (que envolve a anestesia geral, logo não vai sentir nada), ou através da máquina, nenhum processo envolve dor”, assegurou Daniela Alves.

É possível desenvolver leucemia após ser dador de medula óssea?

Desenvolver leucemia é um dos receios que muitas pessoas têm se se inscreverem como dadores de medula óssea e se forem chamados para doar. Mas a médica nega este mito urbano.

“Isso é completamente falso. A grande maioria dos centros que faz colheita de células progenitoras normalmente vigia os dadores e o registo é igual ao da população normal. Não aumenta o risco de cancro de qualquer tipo”.

Agora que alguns mitos ficaram desmistificados pela visão médica é importante conhecer o processo de doação de medula óssea.

Quais os três métodos de retirar medula óssea?

Existem três formas de retirar medula óssea de um dador. Um deles é a colheita a partir da própria medula óssea.

Aí, as células progenitoras são colhidas do interior dos ossos da bacia e, normalmente, este procedimento, requer “anestesia geral e uma breve hospitalização”, como explica o Instituto Português do Sangue a Transplantação.

Também se pode retirar medula óssea através de sangue periférico.

Aqui, a colheita é feita a partir de uma veia do braço, que clinicamente é conhecido este procedimento por aférese.

Nestes casos, os dadores recebem “previamente um medicamento chamado fator de crescimento que vai fazer aumentar a produção e circulação de células progenitoras no sangue periférico”, explica também o Instituto Português do Sangue a Transplantação.

O terceiro método é através de Células do Cordão Umbilical. Este é um procedimento feito aquando do nascimento onde é colhido o sangue do cordão umbilical que contempla o sangue “existente nos vasos da placenta e no cordão umbilical”.

Quem pode doar medula óssea?

Pode doar medula óssea qualquer pessoa e existem estrelas do futebol que até usam a sua visibilidade não apenas para chamar a atenção para a situação mas que também já doaram medula óssea pois reuniam as seguintes características:

Idade entre 18 e 45 anos;

Peso mínimo de 50kg;

Não ter doenças oncológicas;

Não ter doenças infectocontagiosas;

Não ter doenças Autoimunes como Artrite Reumatoide ou Lúpus;

Altura superior a 1,5m;

Não sofrer de insuficiência renal;

Não sofrer de patologia da Tiroide;

Não ter diabetes;

Nunca ter recebido uma transfusão de sangue, desde 1980;

Não ter anemia crónica, entre outras doenças.

Como faço para me inscrever como dador de medula óssea?

Para se inscrever como potencial dador deve um inquérito e dirigir-se aos locais indicados para que seja feita uma colheita de sangue, como se fosse fazer análises ao sangue.

Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa | Área da Transplantação

Alameda das Linhas de Torres, nº 117 (dentro da cerca do Hospital Pulido Valente)

1769-001 LISBOA

Tel. 21 750 41 00

Horário De segunda a quinta-feira – 8h00 às 16h00; Sexta-feira – 8h00 às 15h00

Não encerra à hora de almoço

Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa | Área do Sangue

Parque da Saúde de Lisboa

Avª. do Brasil, n.º 53 – Pav. 17

1749-005 LISBOA

Tel. 21 792 10 00

Horário

De segunda a sábado – 8h00 às 19h30

Não encerra à hora de almoço

Centro de Sangue e da Transplantação de Coimbra

Rua Escola Inês de Castro

São Martinho do Bispo

3040 – 226 COIMBRA

Tel. 239 791 070

Horário de segunda a sábado – 8h00 às 19h30

Não encerra à hora de almoço

Centro de Sangue e da Transplantação do Porto

Rua de Bolama, nº 133

4200 – 139 PORTO

Tel. 22 508 34 00

Horário de segunda a sábado – 8h00 às 19h30

Não encerra à hora de almoço

Quem não conseguir deslocar-se aos locais mencionados pode enviar o inquérito através do correio para o Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa – Área da Transplantação.

Pode entrar em contacto por fax para o nº (+351) 21 750 41 41 ou para o endereço [email protected]

Posteriormente, será convocado para uma deslocação ao centro de colheita mais próximo da sua área de residência.

O que é a medula óssea?

Agora que já foram desmistificados alguns mitos relacionados com a doação de medula óssea é ainda importante perceber o que é a medula óssea.

A medula óssea é um tecido de consistência mole, tipo gelatinoso. Este preenche o interior dos ossos longos e as cavidades esponjosas dos ossos.

Aí estão as chamadas células progenitoras ou estaminais, que, como o nome indica, têm capacidade para dar origem a qualquer célula do sangue periférico e conseguem renovar-se ao longo da vida das pessoas saudáveis.

Ser doador de medula pode salvar vidas

Agora que ficaram afastados os mitos urbanos associados a dadores de medula é importante que as pessoas saudáveis e que fazem parte do grupo de possíveis dadores tenham noção de que podem salvar vidas com simples gestos.