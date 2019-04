Hoje é dia 21 de abril, reavivam-se as memórias do escritor Mark Twain Por

A 21 de abril, reavivam-se as memórias de Mark Twain, escritor e humorista norte-americano, que ficou célebre pelos romances ‘The Adventures of Tom Sawyer’, em 1876, e ‘The Adventures of Huckleberry Finn’, em 1885, sendo este último considerado o maior romance norte-americano. Mark Twain morreu a 21 de abril de 1910. Neste dia, em 2016, morre outro grande nome do mundo das artes: Prince.

Mark Twain nasceu na Florida, a 30 de novembro de 1835, foi tipógrafo e trabalhou num jornal, também como impressor e colunista. Foi comandante de barcos a vapor no Rio Mississippi e mineiro, até que entra na área do jornalismo.

Ganhou popularidade nacional com um conto humorístico, ‘The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County’, que o catapulta para a carreira de escritor que viria a seguir, com enorme sucesso.

A crítica perspicaz e incisiva de Mark Twain (pseudónimo de Samuel Langhorne Clemens, nome de batismo) reforçou a sua imagem junto dos críticos. Twain viria a ser considerado o maior humorista americano do seu tempo.

Enriqueceu com o seu talento, mas declarou falência por culpa de investimentos ruinosos. O seu talento artístico não encontrava eco na finança. No entanto, Twain trabalhou de forma árdua, para poder honrar os compromissos e saldar todas as dívidas. A maior dor da sua vida foi a perda da filha, que morreu com meningite.

Mark Twain nasceu numa das passagens do Cometa Halley e morreu 74 anos depois, na véspera de o astro voltar a aproximar-se da Terra. “Será a maior decepção da minha vida se eu não for embora com o cometa. O Todo-Poderoso disse: ‘Cá estão dois inexplicáveis fenómenos. Chegaram juntos e devem partir juntos’”, escreveu. Por um dia, ficou por cumprir o seu vaticínio.

Também a 21 de abril, mas em 1946, morre outro grande nome das Artes: Prince. O cantor de 57 anos foi encontrado sem vida em sua casa.

Escritor, compositor e produtor, Prince foi um dos maiores artistas, autor de temas como ‘Kiss’, ou ‘Purple Rain’.

Fez uma incursão pelo mundo do cinema, como realizador de três filmes (em 1986, 1987 e 1990), sendo também ator noutro no filme com o nome de uma das suas mais poderosas músicas, que pode recordar neste vídeo.

Já na área da Economia, lembramos John Maynard Keynes, economista britânico, que influenciou a macroeconomia atual e que também morreu neste dia.

Keynes defendia uma política económica intervencionista do Estado, através da qual os governos usariam medidas fiscais e monetárias para mitigar os efeitos recessão, depressão e booms. Os seus ideais nunca perderam atualidade e ainda hoje fazem escola.

A história do dia 21 de abril conta-se ainda com outros factos. Em 753 aC, foi fundada Roma, por Rómulo. Em 1506, chega ao fim o Massacre de Lisboa, que durou três dias, resultando na morte de 2000 pessoas, atiradas para fogueiras e acusadas de praticar o judaísmo.

Neste dia, o piloto brasileiro Ayrton Senna vence a primeira corrida de Fórmula 1, atingindo a marca de 41 triunfos na principal prova de automobilismo. Esse triunfo foi conquistado precisamente no Autódromo do Estoril, em Portugal, no ano de 1985.

Nasceram neste dia Ludovico Carracci, pintor italiano (1555), Catarina II da Rússia (1729), Max Weber, sociólogo e economista alemão (1864), Anthony Quinn, ator norte-americano (1914), e Iggy Pop, músico norte-americano (1947).

Morreram a 21 de abril o Papa Alexandre II (1073), Pedro Abelardo, filósofo e escritor francês (1142), Rei Henrique VII de Inglaterra (1509), Daniel Defoe, escritor e jornalista britânico (1731), Mark Twain, escritor norte-americano (1910), e John Maynard Keynes, economista britânico (1946).

Morreram ainda François Duvalier, médico e ditador do Haiti (1971), Tancredo Neves, presidente do Brasil (1985), Juan Antonio Samaranch, ex-presidente do Comité Olímpico Internacional (2010), e Prince, cantor, escritor, compositor e produtor norte-americano (2016).

Hoje, assinala-se o Dia Mundial do Bombeiro. Estima-se que Portugal tenha cerca de 40 mil bombeiros, sendo que a primeira corporação de Bombeiros Voluntários foi fundada a 18 de outubro de 1868.