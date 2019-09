Missão técnica do FMI em Bissau para avaliar recentes desenvolvimentos económicos

Uma missão técnica do Fundo Monetário Internacional (FMI) está em Bissau, Guiné-Bissau, para avaliar os desenvolvimentos económicos e “trocar impressões” com as autoridades sobre o Orçamento do Estado para 2020.

“Chegámos para uma missão de uma semana, somos uma equipa de Washington, que está aqui para avaliar os recentes desenvolvimentos da economia da Guiné-Bissau e trocar impressões com as autoridades sobre os planos para o Orçamento do Estado para 2020”, disse aos jornalistas Tobias Rasmussen, chefe da missão do FMI para a Guiné-Bissau.

Tobias Rasmussen falava aos jornalistas depois de um encontro com o chefe de Estado guineense, José Mário Vaz.

Sobre o encontro com o Presidente guineense, o responsável disse que discutiram os desafios da economia no país.

“Falámos sobre a herança do ano passado que se consubstanciou na campanha de caju com as características que conhecemos, quer a nível de baixa de volume, quer a nível da baixa de preços, e com as pressões adicionais nas finanças públicas, assim como a necessidade adicional de contração dos empréstimos para colmatar esse diferencial”, salientou.

Em maio, na última visita que fez ao país, o FMI considerou que a situação orçamental da Guiné-Bissau estava sob stresse e que era preciso estancar os aumentos da dívida pública, conter a despesa e arranjar financiamento adicional.

Questionado pela Lusa sobre se a missão vai analisar a possibilidade de ser feito um novo programa, Tobias Rasmussen disse que “não diretamente”.

“Os sinais que estamos a receber das autoridades é que estão interessados em ter um novo acordo em termos de programa com o Fundo Monetário Internacional, mas só depois das eleições presidenciais, marcadas para 24 de novembro”, explicou.

Uma outra missão do FMI está em Bissau para avaliar as vulnerabilidades da governação do país, incluindo o combate à corrupção.