Ministro das Finanças afirma que investimento cresceu 34 por cento até outubro

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje no parlamento que o investimento aumentou 34 por cento até outubro, sublinhando que no Serviço Nacional de Saúde (SNS) atingirá este ano “o valor mais elevado das últimas décadas”.

“A melhor forma de promover o futuro é através do investimento, com a responsabilidade que tem caracterizado toda a legislatura. O investimento em 2018 cresce, até outubro, 34 por cento”, afirmou o ministro das Finanças no parlamento no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

Segundo Mário Centeno, o investimento no SNS “cresce 52 por cento e atingirá este ano o valor mais elevado das últimas duas décadas”.

Também na CP – Comboios de Portugal há um “forte crescimento de 21 por cento”, enquanto na Infraestruturas de Portugal (IP) a subida é de 138 por cento, mais 63 milhões “sobretudo associado ao projeto Ferrovia 2020”.

O ministro das Finanças adiantou que na PJ a despesa com investimento “mais do que triplicou”, com o investimento no Ministério da Administração Interna a registar um acréscimo de 47 por cento.

“São apenas alguns dos números do que é o orçamento de 2018 e que se projetam no OE2019”, defendeu o governante.

“Ao longo da legislatura, o orçamento da Saúde aumenta 1.900 milhões de euros”, reforçou Centeno, acrescentando que na Educação são mais 685 milhões de euros.

Os partidos apresentaram já 527 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 (OE2019). O prazo de entrega de propostas de alteração termina hoje às 19:00.

A proposta do Governo para o OE2019 foi entregue em 15 de outubro, encontra-se em fase de audição na especialidade até hoje e prossegue com o debate das propostas de alteração nas próximas semanas. O encerramento e a votação final global está marcada para 29 de novembro.

Com os votos favoráveis de PS, BE, PCP, PEV e PAN e os votos contra de PSD e CDS-PP, a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) e as Grandes Opções do Plano foram aprovadas no parlamento, na generalidade, em 30 de outubro.