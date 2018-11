Valor da produção agrícola em Portugal sobe em 2017 acima da média da UE

O valor da produção agrícola em Portugal aumentou 7,0 por cento para os 7,5 mil milhões de euros em 2017 face ao ano anterior, acima da média da União Europeia (6,2 por cento), segundo o Eurostat.

Considerando as componentes da produção agrícola, a produção vegetal nacional aumentou 9,0 por cento face a 2016, a produção animal 4,5 por cento, os serviços agrícolas 2,2 por cento e as atividades secundárias inseparáveis 4,4 por cento.

O valor da produção agrícola aumentou em quase todos os Estados-membros, com especial relevo para a Estónia (18,2 por cento), a Irlanda (13,6 por cento), a Roménia (13,2 por cento), o Reino Unido (12,6 por cento) e a Polónia (11,1 por cento).

A Eslovénia (-4,7 por cento) e Malta (-3,1 por cento) viram o valor da produção agrícola recuar de 2016 para 2017 e na Croácia e Eslováquia manteve-se estável.

Entre os Estados-membros com maior produção agrícola total, o indicador progrediu 8,6 por cento na Alemanha, 4,5 por cento em Espanha, 3,2 por cento em França e 2,2 por cento em Itália.

Segundo o gabinete estatístico da UE, as contas económicas da agricultura mostram que a produção nos 28 Estados-membros se fixou em 432,6 mil milhões de euros a preços de base de 2017, um aumento de 6,2 por cento face a 2016.

A França é o país com maior peso na produção agrícola (72,6 mil milhões de euros, 17 por cento do total da UE), seguindo-se a Alemanha (56,2 mil ME, 13 por cento), a Itália (55,1 mil ME, 13 por cento), a Espanha (50,6 mil ME, 12 por cento), o Reino Unido (31,8 mil ME, 7 por cento), a Holanda (28,9 mil ME, 7 por cento), a Polónia (24,9 mil ME, 6 por cento) e a Roménia (17,7 mil ME, 4 por cento da UE).