Ministra da Cultura de Angola pede qualidade aos criadores

A ministra da Cultura de Angola, Carolina Cerqueira, pediu hoje “maior criatividade” aos agentes culturais no intuito de proporcionarem ao público um “produto cultural de qualidade que engrandeça a cultura nacional”.

A governante falava aos jornalistas, em Luanda, no final de uma cerimónia de deposição de uma coroa de flores junto ao busto do primeiro Presidente angolano, António Agostinho Neto, no âmbito do Dia Nacional da Cultura Nacional, que hoje se assinala.

Para Carolina Cerqueira, a valorização, preservação e divulgação da cultura angolana é uma ação que deve ser conjugada com a produção de bens com a qualidade desejável para o mercado interno e externo.

Daí, acrescentou, “deve-se proporcionar ao público o acesso ao produto cultural de qualidade, razão pela qual os criadores e agentes culturais devem, acima de tudo, olhar para o fator qualitativo como fundamental para a cultura angolana”.

O Dia da Cultura Nacional de Angola foi instituído em 1986, devido ao discurso pronunciado pelo primeiro Presidente angolano, António Agostinho Neto, em 1979, na tomada de posse dos corpos gerentes da União dos Escritores Angolanos (UEA).

Exposições, palestras, conferências, teatro, dança e espetáculos musicais estão programados em Angola para a assinalar o Dia da Cultura Nacional.