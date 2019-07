Motores Mikel Azcona vence e Tiago Monteiro pontua na corrida 2 do WTCR em Vila Real Por

Mike Azcona chamou a si a vitória na segunda corrida do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Vila Real.

O espanhol da PWR Racing, que partiu da terceira posição da grelha, fez uma boa largada, e partiu no encalço dos dois primeiros, Ma Quing Hua, que arrancou da ‘pole position’, e Nicky Catsburg.

Azcona conseguiu depois levar vantagem sobre Catsburg, antes mesmo de realizar a ‘joker lap’, partindo depois em busca de Hua, aproximando-se bastante do Alfa Romeo do piloto chinês da Romeo Ferraris, que cometeu um erro quando iniciou a sua ‘joker lap’. Lapso imediatamente aproveitando pelo espanhol do Cupra, que rapidamente se afastou do asiático.

Catsburg não conseguiria manter a sua terceira posição, já que o holandês da Hyundai perdeu dois lugares quando realizou a sua ‘joker lap’. Extamente o contrário de Esteban Guerrieri, que subiu para o terceiro posto e com isso recuperou parte dos pontos perdidos para Norbert Michelisz no confronto anterior.

O húngaro seria infeliz nesta prova, depois de colidir com o Alfa Romeo Giulietta de Kevin Ceccon, numa corrida que Tiago Monteiro iniciou na nona posição e que concluiu no décimo posto, conseguindo finalmente pontuar. Isto depois de perder uma posição para Nestor Girolami na sua ‘joker lap’.

Classificação

1º Mikel Azcona (Cupra) 11 voltas

2º Ma Qing Hua (Alfa Romeo) + 4,832s

3º Esteban Guerrieri (Honda) + 5,538s

4º Jean-Karl Vernay (Audi) + 6,812s

5º Nicky Catsburg (Hyundai) + 7,482s

6º Yvan Muller (Lynk & Co) + 9,221s

7º Rob Huff (Volkswagen) + 9,537s

8º Yann Ehrlacher (Lynk & Co) + 11,374s

9º Nestor Girolami (Honda) + 14,253s

10º Tiago Monteiro (Honda) + 14,626s