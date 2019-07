Motores Mike Rockenfeller mais forte no segundo confronto do DTM em Assen Por

Depois da BMW ter festejado no sábado, foi a vez de hoje a Audi fazer a festa na segunda corrida do fim de semana do Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM) em Assen, graças ao triunfo de Mike Rockenfeller.

Para o piloto do RS5 # 99 foi o seu primeiro êxito de 2019, e deveu-se em grande parte a uma estratégia única em termos de paragem nas boxes.

Para vencer esta corrida no traçado do norte da Holanda era necessário gerir bem os pneus, sendo que o líder do campeonato, René Rast esteve entre os pilotos mais rápidos e poderia mesmo visar uma nova vitória. No entanto as borrachas do Campeão foram perdendo aderência e o seu engenheiro não teve outro remédio senão chamá-lo para um segundo ‘pit-stop’.

Assim Rast viria a ser apenas sexto no final, enquanto Rockenfeller, ao só parar uma vez nas boxes, acabaria por tirar partido dessa opção e da melhor estratégia, levando a melhor sobre o vencedor da véspera, Marco Wittmann, que voltou a ser o melhor representante da BMW e terminou a mais de quatro segundos do vencedor, depois de uma grande recuperação.

O pódio foi ocupado por outro piloto Audi, Nico Muller, que realizou uma prova consistente, numa prova onde o melhor representante da Aston Martin, Daniel Juncadella, foi apenas sétimo. Menos sorte tiveram Jake Dennis, que se envolveu num acidente, Joel Eriksson e Bruno Spengler, estes devido a problemas mecânicos.

Apesar do resultado conseguido em Assen, René Rast manteve a liderança do campeonato, com 22 pontos de vantagem sobre Nico Muler e 40 sobre Marco Wittmann.

Fique com os melhores momentos desta prova.