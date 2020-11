Desporto Benfica vence Paredes e segue em frente na Taça de Portugal Por

O Benfica apurou-se este sábado para a quarta eliminatória da Taça de Portugal ao vencer na deslocação ao terreno do Paredes, por 1-0, com um golo de Samaris.

A equipa chegou à vantagem aos 26 minutos, com um cabeceamento de Samaris na sequência de um livre lateral cobrado por Cervi.

Jorge Jesus apostou num onze com muitas novidades, com Helton Leite na baliza, Gilberto, Ferro, Jardel e João Ferreira no quarteto defensivo, Samaris, Pizzi, Chiquinho e Cervi no meio-campo e com Gonçalo Ramos e Ferreyra no ataque.