Nas Notícias Portugal com mais 73 mortes e 4788 novos casos nas últimas 24 horas Por

Dados revelados este domingo pela Direção-Geral de Saúde elevam o total de casos, desde o início da pandemia, para 260 758. Já foram registadas 3897 mortes.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje da Direção-Geral de Saúde, Portugal contabilizou, nas últimas 24 horas, mais 73 mortes e 4788 novos casos do novo coronavírus.

Do número de mortes, a DGS explica que 39 ocorreram na região Norte, 20 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 12 na região Centro e duas no Alentejo.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3897 mortes e 260 758 casos de infeção, estando ativos 83 942, mais 1175 que no sábado.