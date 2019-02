Messi evita derrota caseira do Barcelona frente ao Valência

O astro argentino Lionel Messi marcou hoje dois golos no empate entre o Barcelona e o Valência (2-2), depois de a formação forasteira chegar a uma vantagem de duas bolas na primeira parte do encontro.

Kevin Gameiro faturou aos 24 minutos após assistência primorosa do ex-benfiquista Rodrigo Moreno e oito minutos depois o capitão do Valência, Daniel Parejo, cobrou com sucesso uma grande penalidade.

Mas o Barcelona reagiu e Messi também marcou de penálti aos 39 minutos, para já na segunda parte, aos 64 minutos, fazer o seu segundo golo da noite – o argentino marca há nove jogos consecutivos – e fixar o resultado final do jogo.

Com o empate de hoje, o Barcelona mantém o primeiro lugar (50 pontos), mas corre o risco de ver o seu mais direto perseguidor, o Atlético Madrid (44 pontos), que no domingo visita o Bétis de Sevilha, aproximar-se na luta pela liderança da La Liga.

Nos outros dois jogos do dia já disputados em Espanha, o dérbi basco entre a Real Sociedad e o Athletic Bilbau terminou com a vitória dos primeiros, que jogavam em casa, por 2-1, enquanto o Levante-Getafe terminou empatado sem golos.