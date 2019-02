Motociclismo Mesmo limitado fisicamente Marc Marquez já faz ‘estragos’ em Sepang Por

Marc Marquez não podia ter começado melhor a temporada, ao ser o mais rápido na primeira sessão de testes oficiais de MotoGP em Sepang (Malásia).

O Campeão do Mundo fez uma demonstração de superioridade, mesmo se em termos físicos está em inferioridade, devido à sua lesão no ombro.

Na melhor das 26 voltas realizadas ao traçado malaio Marquez rodou em 1m59,621s, batendo Alex Rins, da Suzuki, por 0,259s. Logo atrás ficou Maverick Viñales na melhor das Yamaha, que gastou mais 0,316s que o espanhol da Honda.

Para Marc Marquez a satisfação maior foi o de voltar a tripular uma moto de competição, pois a sua condição física não é ainda a ideal: “Estou muito contente por guiar outra vez depois de um longo inverno, mas esperava estar melhor do que fui. Ainda não sinto ter toda a força. Durante uma ou duas voltas estive bem, mas tive de mudar o meu estilo de condução para compensar isso. Parei mais cedo para me poupar para o resto do teste. Ainda há dois dias pela frente e temos de ver quais são as sensações”.

“A Honda tem trabalhado bastante durante este inverno e experimentámos algumas coisas, mas a lista é enorme. Vamos experimentar as coisas mais importantes primeiro. A moto já está num vom ponto, mas há sempre mais coisas a experimentar antes do Qatar”, rematou o Campeão do Mundo.

Na Ducati Tito Rabat foi o mais rápido, conseguindo ser o quarto mais veloz 0,362s de Marc Marquez, sendo o melhor privado imediatamente à frente de Danilo Petrucci, na melhor das Desmocedici oficiais.

Numa sessão onde Miguel Oliveira realizou o 16º tempo, Valentino Rossi quedou-se pelo sexto registo, a mais de uma décima do seu companheiro de equipa, mas à frente de Andrea Dovizioso, na segunda Ducati oficial.