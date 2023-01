Nas Notícias Melhore as suas caminhadas com estas dicas simples Por

Após os ‘excessos’ das quadras festivas muitas são as pessoas que determinam metas a cumprir no que toca aos hábitos de saúde e uma das formas de potenciar a boa saúde passa por fazer exercício físico.

Entre os exercícios que muita gente adota como prática estão as caminhadas. A sós ou com companhia, a verdade é que fazer caminhadas é uma boa maneira de melhorar a sua condição física, mental e ajudar a ter uma saúde melhorada.

Assim, fique com algumas dicas simples para que as suas caminhadas sejam mais prazerosas e possa tirar um maior partido deste exercício que cativa cada vez mais pessoas.

Roupa adequada e que gere segurança

As caminhadas sejam junto da natureza, por passeios ou bermas de estrada não requerem um custo elevado no que toca ao equipamento, pois basta uma roupa confortável, e que o torne visível por segurança, e calçado adequado.

Não existe um calçado obrigatório mas, geralmente, as sapatilhas são um ótimo apoiante das boas caminhadas pois permitem que os pés fiquem mais confortáveis. E para evitar as bolhas nos pés é importante que não use meias de algodão que potenciam a humidade nos pés.

Postura correta

É importante que durante as caminhadas mantenha a sua postura corporal adequada. Evite caminhar com as costas vergadas, tenha a cabeça erguida e os abdominais contraídos, sendo que, inicialmente, deve começar com um ritmo mais calmo para aquecer os músculos.

Apenas aumente a velocidade se a sua respiração estiver controlada. Sempre que note que não está a respirar da melhor forma, reduza a velocidade.

Não queira fazer a ‘maratona’ inicialmente

É importante que as suas caminhadas comecem com distâncias mais curtas e vá aumentando o traçado à medida em que o seu corpo for ficando mais preparado para este exercício.

Também o tempo da caminhada deve variar e, se está fora de forma, opte por períodos curtos e só aumente com o passar do tempo. Inicialmente faça caminhadas de 20 minutos, por exemplo.

Crie desafios a si próprio nas caminhadas

Se inicialmente os percursos podem ser junto a sua casa, à medida que a sua condição física for melhorando, e se for sentindo mais confortável, crie desafios a si mesmo. Junte subidas ao percurso, por exemplo.

Além de queimar calorias também torna as suas caminhadas mais desafiantes e atrativas com diferentes experiências.

Não se esqueça dos alongamentos no final

Quando estiver a terminar a sua caminhada não se esqueça de alongar. Deve realizar alongamentos nas pernas essencialmente, nos ombros e nos braços.

Este ato acaba por evitar desconforto ou lesões no futuro.

Benefícios das caminhadas

Os benefícios das caminhadas são imensos e, curiosamente, até a qualidade do seu sono fica melhorada, sabia? Emma Sweeney é professora de exercícios, nutrição e saúde da Universidade Nottingham Trent, no Reino Unido, e indicou num estudo partilhado na BBC que a prática de “exercícios regulares” permitem “reduzir os sintomas de ansiedade e depressão”.

“O efeito positivo dos exercícios físicos sobre o humor e a saúde mental pode, portanto, ajudar as pessoas a adormecer mais facilmente”, indicou a professora Emma Sweeney.

Além disso, fazer caminhadas ajuda o seu bem-estar e também permite o ganho de peso, tal como ajuda a evitar problemas como colesterol no sangue.

A sua pressão arterial também é melhorada com este exercício que tem vindo a conquistar cada vez mais adeptos. E a saúde agradece.