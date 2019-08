Apresentações/Novidades Mazda comemora 30º aniversário do MX-5 com uma edição especial Por

Assinalando os 30 anos do seu bem sucedido ‘roadster’ MX-5, a Mazda decidiu lançar uma versão muito especial do modelo em Portugal denominada 30th Aniversary Edition.

Como o próprio nome indica é uma edição muito especial do descapotável mais vendido do mundo, que agora começa a ser comercializada entre nós.

Já se venderam desde a apresentação do primeiro MX-5 – no Salão Automóvel de Chicago, em 1989 – mais de um milhão de exemplares do ‘roadster’ da Mazda, daí que seja mais do que apenas mais uma criação do construtor de Hiroshima. É um ícone da indústria automível.

Agora, quatro anos depois de ter lançado a variante Soft-Top e três após o começo de comercialização do inédito RF (Retracteble Fastback), surge agora esta 30th Aniversary Editon que surge apenas numa exclusiva Orange Racing.

Uma ‘laranja’ japonesa para ‘descascar’ com prazer, e que vem soberbamente equipada, sendo distinguível quer pela cor, quer pelos logos alusivos ou até pelas jantes em alumínio Rays ZE40 RS30 – desenvolvida em cooperação com a empresa que lhes dá o nome.

Mas este MX-5 muito especial tem outros atrativos, como os amortecedores Bilstein, as piças de travões Brembo à frente e Nissin atrás, os bancos Recaro e acabamentos específicos em tom laranja e preto brilhante.

Dotado exclusivamente do motor 2.0 Skyactive-G de 184 cv e caixa de velocidades Skyacativ MT (manual de seis velocidades), o Mazda MX-5 30th Aniversary Edition será comercializada sob encomenda por 43.719 euros para a variante Soft-Top e por 46.256 para a versão RF.

A exclusividade desta versão do MX-5 advém também do facto de estar limitada a 3000 unidades em todo o Mundo, sendo que para Portugal virá somente uma dezena destes ‘roadster’ da Mazda. O que poderá ser alvo de cobiça, sobretudo dos habituais participantes dos encontros Clube MX-5 nacional.