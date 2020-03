Apresentações/Novidades Mazda ajusta produção Por

A Mazda vai ajustar a sua produção de automóveis face à situação de pandemia por coronavírus mundial.

Desta forma, e em resposta à disseminação da doença, tomou uma série de medidas de mitigação às várias restrições existentes, nomeadamente a dificuldade de aquisição de peças, queda das vendas nos mercados externos e incerteza no futuro.

Assim a marca japonesa decidiu suspender por duas semanas a produção das fábricas de Hiroshima e Hofu, operando ao longo de oito dias apenas em turnos diurnos entre 28 de março e 30 de abril. Também pretende transferir parte da produção originalmente programada para este período para o segundo trimestre no Ano Fiscal, que termina a 31 de março de 2021.

Fora do Japão a Mazda também aplicou outras meidas, como foi o caso do México, onde as suas fábricas ficarão paradas cerca de dez dias, enquanto na Tailândia vai suspender a produção num período similar.

Noutros países a marca de Hiroshima mantém as suas operações, como o Japão e China. Nas restantes regiões, nomeadamente na Europa, serão tomadas as medidas apropriadas que respeitem as políticas que estão a ser implementadas para evitar a propagação do vírus, para minimizar o impacto nas operações de vendas e serviços junto dos seus clientes. Adicionalmente, a Mazda continuará a trabalhar para minimizar o impacto do coronavírus nos seus parceiros de negócios.