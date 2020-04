Apresentações/Novidades Mazda ajusta a sua produção devido ao coronavirus Por

A Mazda, ciente da situação atual de pandemia por Covid-19, decidiu ajustar a sua produção de automóveis.

Com a disseminação da doença a marca de Hiroshima suspendeu a sua produção por 13 dias dentro e fora do Japão, a contar a partir do dia 22 de março.

Na maioria dos países muitas instalações de venda tiveram de ‘fechar portas’ temporariamente, face às restrições impostas pelas autoridades. E com as atividades de vendas têm sido muito afetadas torna-se difícil fazer previsões relativas à futura procura. Nestas circunstâncias a Mazda decidiu ajustar a sua produção.

Após decisão do Governo do Japão, tomada a 16 de abril último, de alargar o Estado de Emergência em todos os municípios do país, a marca decidiu suspender toda a sua atividade entre os dias 27 de abril e 1 de maio, em todas as instalações no Japão.

Não obstante esta situação a Mazda continuará as suas operações em certos países, nomeadamente na China, seguindo as regras e regulamentações colocadas em prática pelas autoridades locais.

Para outras regiões, nomeadamente na Europa, a marca de Hiroshima irá tomar as medidas apropriadas que respeitem as políticas que estão a ser implementadas, de modo a evitar a programação do vírus fazendo tudo o que puder para minimizar o impacto das operações de vendas e serviços junto dos seus clientes.