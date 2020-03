Fórmula 1 Haas anuncia Pietro Fittipaldi e Louis Deletraz como pilotos de testes Por

A equipa Haas confirmou Pietro Fittipaldi e Louis Deletraz como piloto de testes para a temporada de Fórmula 1 de 2020.

Os dois pilotos foram reconduzidos nestas funções, que iniciaram há quase dois anos, apoiando os pilotos de corrida da equipa norte-americana, Romain Grosjean e Kevin Magnussen.

Fittipaldi serviu de piloto de testes ao longo de 2019, enquanto Deletraz cumpriu funções de piloto de simulador durante o mesmo período, mas a partir de agora ambos irão ter a oportunidade de trabalhar na pista.

“Naturalmente que tivemos a intenção de fazer este anúncio durante o Grande Prémio da Austrália, mas os eventos a nível global tiveram prioridade com a situação com o Covid-19. Pietro e Louis já provaram o seu valor connosco nos últimos 12 meses e estamos radiantes por conformá-los como pilotos de teste e de reserva”, declarou Gunther Steiner.

O chefe da Haas referiu também: “O seu trabalho no simulador foi sem dúvida valioso, já que enfrentamos desafios na última época e estamos entusiasmados para dar-lhes mais oportunidades para expandiram a sua relação cm a equipa em 2020, quando pudermos voltar ao trabalho. Estou ansioso por contar com o seu contributo no nosso programa de corrida apoiando Romain e Kevin e toda equipa de engenharia com o Haas VF-20”.